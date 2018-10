Amsterdam weer klaar voor U2

In de ruim 42-jarige historie van U2 speelde de band rondom frontman Bono al heel wat concerten in Nederland. Waar in de beginjaren met De Kuip en Ahoy vooral Rotterdam werd aangedaan, is sinds de eeuwwisseling Amsterdam als locatie in trek.

In 2001 speelde U2 nog drie keer in het Gelredome in Arnhem, maar daarna speelde de band alleen nog in de Amsterdam Arena of de Ziggo Dome. De concerten van zondag en maandag zijn de twaalfde en dertiende show sinds 2005 in de hoofdstad. De optredens waren ook nu weer binnen mum van tijd uitverkocht.

De concertgangers werden vorige maand nog opgeschrikt toen Bono plots zijn stem kwijtraakte, kort na de aftrap van het Europese gedeelte van de Experience + Innocence Tour in Berlijn. Na behandeling kon de zanger echter na een paar dagen gewoon verder met toeren. „Ik ben zo blij en opgelucht dat het niks ernstigs is”, zei Bono destijds.