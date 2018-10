Echtgenoot Tineke de Nooij overleden

Dat heeft zij vannacht via Facebook bekendgemaakt.

„Mijn lieve Peet is er niet meer”, schrijft ze, „ ik kan het niet geloven dat hij er niet meer is. Rond 17.00 uur werd ik gebeld met de mededeling dat het ineens erg slecht met hem ging. (…) Ik ging naar het tehuis en zag twee bezorgde verpleegkundigen boven zijn bed hangen. Ik zag het ook, ging ernaast zitten, pakte zijn hand en drie uur later zat ik nog zo. Je kon het zien, dit was een aflopende zaak.”

Tineke noemt haar man ’de liefde van mijn leven.’ En ze zegt: „ Het is goed hoor jongens, dat dit is gebeurd. Het heeft zolang geduurd dat hij niets meer kon, hij wilde ook niet meer, dus het is echt goed zo, we hebben er vrede mee, maar het is zo…. Ja, moeilijk.’

De radio- en tv-presentatrice trouwde oud-chirurg IJkelenstam in 1991, op haar vijftigste verjaardag, in een speciale uitzending van haar middagprogramma live op televisie.

De twee brachten tien jaar van hun huwelijk door in Zuid-Afrika.