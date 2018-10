Glennis droomt van grootser Whitney-tribute

Met het muzikale eerbetoon aan de in 2012 overleden Whitney ging voor Glennis een langgekoesterde wens in vervulling. Vrijdag, precies 24 jaar nadat ze met een nummer van Whitney de Soundmixshow won, gaf ze het eerste tribute concert, zondagavond is het tweede.

De kaarten voor beide avonden vlogen de deur uit, zeker na Glennis’ deelname aan America’s Got Talent. „Ja, dat ging erg snel. En dat had ik ook helemaal verwacht. Het idee was oorspronkelijk om het veel groter aan te pakken, maar ja, dan neem je toch een risico.” Voor het idee jaarlijks stil te staan bij het oeuvre van Whitney is Glennis zeker te porren. „Ik weet dat Whitney nog steeds heel erg geliefd is onder haar fans en dat haar fans haar missen. Juist nu in deze staat van mijn carrière is het moment om haar te eren, met alle fans die daar bij willen zijn.”

Eén van de aanwezigen is Henny Huisman, bij wie Glennis 24 jaar geleden voor het eerst optrad. „Tuurlijk, hij is uitgenodigd. Ik vind het heel leuk dat hij er is. Daar is het voor mij allemaal begonnen”, zegt de Amsterdamse over de Soundmixshow. „Ik was net zestien, of volgens mij nog niet eens, toen ik daaraan meedeed en het nummer One Moment In Time vertolkte van Whitney. Dat was voor mij heel bijzonder omdat daar echt mijn carrière begon. Ineens wist heel Nederland wie ik was en wat ik kon.”