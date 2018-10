’Leuke vrolijke liedjes; dat ben ik niet meer’

„Ik heb nooit eerder liedjes kunnen schrijven over de gebeurtenissen die het meeste impact hebben gehad op mijn leven.” Dat Nielson op Diamant wel zijn hart uitstort, is voor hem niet meer dan logisch. „Na mijn tweede show in de Heineken Music Hall in 2017 heb ik een soort denkbeeldige streep getrokken onder de eerste vijf jaar Nielson en ben ik er even tussenuit geweest.”

„ Driekwart jaar lang heb ik geen nieuwe muziek gemaakt. Ik ben getrouwd, heb een huis gekocht en veel tijd geïnvesteerd in mijn privéleven. Weer even voelen waar ik vandaan kwam, ik had dat even nodig”, zegt hij voor de camera van het ANP. Toen het bij de singer-songwriter „weer begon te kriebelen” wilde hij niet meer hetzelfde doen als daarvoor. „Om de simpele reden dat er heel veel veranderd was. Ik ben begonnen toen ik nog een chips-etende student was die op de bank leuke, vrolijke liedjes schreef, maar ben inmiddels een man van 28 geworden die getrouwd is, een groot bedrijf heeft en persoonlijk op veel vlakken is veranderd. Dat wilde ik graag terug laten komen in de muziek.”

Het resultaat, Diamant, is volgens Nielson een tussenstation. „Ik sluit niet uit dat ik over twee jaar weer compleet iets anders ga doen. Dat is waarom ik nu weer enthousiast ben geworden; ik weet niet waar ik mee bezig ben, het kan alle kanten op gaan. Dit is waar ik op dit moment sta in mijn leven. Maar waar ik over twee jaar, of over vijf of tien jaar sta, who knows?”

Gezonde relatie

Voor Hanna, Niels’ echtgenote, was ’de nieuwe Nielson’ even wennen. Zo bezingt hij op het nummer IJskoud een relatiebreuk die jaren geleden plaatsvond. „Mijn vrouw ervaart dat soort dingen altijd minder heftig dan ik. Emoties en ervaringen die veel impact hebben gehad zijn voor mij ook een soort goudpotjes waar ik inspiratie uit kan halen. Uit pijn kun je de mooiste liedjes halen. Mijn vrouw vindt het vooral een heel mooi liedje, voor haar is het een troost, net zo goed als voor iemand anders die door een break-up gaat.”

Dat Hanna niet per se fan is van Nielson, vindt de singer-songwriter alleen maar mooi. „Wat ik doe vindt ze leuk en ze vindt het fijn voor mij dat ik doe wat ik het liefste doe, maar het is niet zo dat ze mijn plaat opzet in de auto. Net zoals dat ik ook niet elke dag mee ga naar haar werk, gaat zij niet mee naar alle optredens. We hebben een hele gezonde relatie.”