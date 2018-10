Katt Williams weer opgepakt voor mishandeling

Katt kreeg ruzie over het vervoeren van zijn hond met de chauffeur die hem naar een optreden moest brengen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar de man eindigde met zwellingen en wondjes in het gezicht. Katt ging ervandoor in een andere auto.

Een paar uur later vond de politie Katt en arresteerde hem op verdenking van mishandeling. Ook ontdekten ze dat de grappenmaker wordt gezocht in de staat Georgia om een incident met een wapen.

Williams is sinds 2006 al dertien keer gearresteerd. De meeste aanklachten zijn voor mishandeling, maar Katt werd ook al eens veroordeeld voor diefstal, huisvredebreuk, in het bezit zijn van een gestolen wapen en voor het in gevaar brengen van zijn vier kinderen.