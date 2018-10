Glastonbury Festival nóg sneller uitverkocht

Dat was sneller dan de vorige editie van 2017. Toen duurde het 55 minuten voordat alles was uitverkocht. Dit jaar vond een van de grootste en populairste muziekfestivals ter wereld niet plaats. De pauze was volgens oprichter en medeorganisator Michael Eavis nodig om het terrein met een oppervlakte van 364 hectare weer een beetje tot rust te laten komen.

De organisatie van Glastonbury maakt voorafgaand aan de kaartverkoop nooit bekend wie de headliners zijn. Dat blijft altijd nog een tijdje een verrassing. Wel maakte Eavis eerder bekend dat er komend jaar twee of drie acts optreden die nooit eerder op het podium van het festival stonden. Vorig jaar behoorden optredens van Radiohead, The Foo Fighters, Katy Perry en Ed Sheeran tot de hoogtepunten.

De 36e editie van Glastonbury vindt volgend jaar van 26 tot en met 30 juni traditiegetrouw plaats in het kleine dorpje Pilton, een paar kilometer van de plaats Glastonbury.