Ozzy Osbourne geopereerd aan hand

Osbourne moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven zodat zijn artsen de infectie in de gaten kunnen houden.

Vanwege de operatie moest een concert op zaterdag in het Californische Mountain View worden afgezegd. Dit is verplaatst naar 16 oktober. Het is de bedoeling dat Ozzy komende dinsdag weer zijn No More Tours 2-tournee oppakt in Chula Vista. Daarna volgen nog optredens in Los Angeles en Las Vegas en dan zit de tournee erop.