BN’ers doen mee met Nacht van de Vluchteling

De deelnemers kwamen in Den Haag, Haarlem, Amersfoort en Arnhem over de finish. Ze gingen rond middernacht van start in respectievelijk Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen voor een tocht van 40 kilometer. Rotterdam en Amsterdam hadden ook routes van 10 en 20 kilometer. In Amersfoort reikte rapper Diggy Dex medailles uit aan de gefinishte deelnemers.

Art Rooijakkers gaf zaterdagavond in Utrecht het startschot. De 42-jarige presentator en ambassadeur van de stichting liep zelf niet mee. Hij zet zich al sinds jaar en dag in voor de 40 kilometer lange sponsorloop, maar moest nu verstek laten gaan vanwege zijn nieuwe talkshow. Zomer met Art trapt op 17 juni af.

Er deed dit keer een recordaantal van ruim 5600 wandelaars mee aan de speciale tocht over 40 kilometer, waarmee geld werd ingezameld voor vluchtelingen. Tot nu toe is ruim 1,5 miljoen euro opgehaald. Tot eind augustus kan er nog gedoneerd worden. De opbrengst besteedt Stichting Vluchteling aan levensreddende noodhulp voor vluchtelingen in de wereld. Vorig jaar kregen ruim 880,000 vluchtelingen in 28 landen noodhulp van Stichting Vluchteling.

