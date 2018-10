Hoe Boris Becker zich staande houdt in ’donkere tijden’

Becker put kracht uit inspirerende spreuken, zo blijkt uit zijn Instagram-account. Om de paar dagen verschijnt er een nieuwe uitspraak, die het publiek laat zien hoe de tennislegende zijn recente verliezen - zijn vrouw Lilly Becker en de voogdij over hun zoon Amadeus - hanteert.

„Voor iedereen die vooruitgang boekt zonder daarvoor erkenning te krijgen, omdat je nooit iemand je donkerste momenten laat zien. Je hebt in stilte slagen overwonnen en transformeert jezelf, bent trots op elke stap die je maakt in de juiste richting. Ga door, want je kunt dit”, is de meest recente peptalk die Boris Becker zichzelf zaterdagavond geeft. Vijf dagen daarvoor getuigde een andere uitspraak van een mogelijk diep dal voor de pas gescheiden Becker: „Iedereen is aan het genezen van dingen waar ze niet over spreken.”

Drie dagen daarvoor merkte hij op dat het goed is alert te zijn op wie jou volgt en wie dat niet doen. Dat hij tegenwoordig kritisch is op de mensen die hij vertrouwt, bewezen ook al eerdere spreuken die hij postte, waarin geadviseerd werd ’weg te lopen van mensen die al het drama in je leven creëren’ en ’geen neppe mensen om je heen te tolereren’.

Dat de oud-topsporter na niet alleen financiële, maar nu ook een relationele strijd verhard is, vertaalt zich ook in zijn scheiding: eerst zette hij Lilly op straat, later probeerde hij in een wanhoopspoging alsnog de voogdij over hun zoon te krijgen door zijn ex-vrouw te dwingen een drugstest te ondergaan.