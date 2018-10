Dolly Parton liet mannen 1 minuut naar haar borsten kijken

Dat heeft de superster gezegd in een exclusief interview met Daily Mail. „Ik steun de vrouwen die zich uitspreken, geen enkele vrouw zou misbruikt moeten worden. Maar we kunnen het niet omdraaien en zeggen dat alle mannen slecht zijn.”

Zelf leerde Parton al vroeg in haar jeugd omgaan met gevaar. „Mijn vader leerde hoe ik moest omgaan met mannen en mijn verantwoordelijkheid moest nemen. Ik leerde ervoor te zorgen dat ik nooit in een situatie terechtkwam die ik niet kan handelen. Als je een vrouw bent, moet je je bewust zijn van jezelf.” Haar vader gaf haar zelfs een pistool om zichzelf te beschermen, waarmee ze ook ooit daadwerkelijk heeft geschoten om een man af te schrikken die haar wilde aanvallen in New York.

Parton erkent dat ze haar looks heeft uitgebuit om zo een fortuin te vergaren. „Ik heb altijd de jongens begrepen die naar mijn borsten wilden kijken. In een vergadering zei ik altijd: ’Ik geef je een minuut om naar deze meiden te kijken en dan wil ik dat je luistert naar wat ik zeg, want ik ben hier om geld te verdienen voor ons allemaal.” Ze voegt eraan toe dat ze altijd haar eigen geld heeft verdiend en nooit iets deed wat ze niet wilde, of het nu om mannenkwesties of zaken ging. Zo sloeg ze ooit een deal met Elvis Presley af toen die haar nummer I will always love you wilde coveren, omdat zijn manager per se ook de rechten op haar nummer wilde.