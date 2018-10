Excuses Bette Midler na: ’Vrouwen zijn het n-woord van de wereld’

Ze zegt, opnieuw op Twitter, dat ze haar woorden niet goed heeft doordacht en dat ze de strijd voor vrouwen niet had moeten vergelijken met de geschiedenis van het racisme. Dat ze dat wel deed, werd veroorzaakt door haar razernij over de zaak van Brett Kavanaugh, die ondanks beschuldiging van verkrachting toch werd aangenomen als opperrechter, zegt ze. „Woedend tweette ik zonder erbij na te denken dat mijn woordkeuze kwetsend kon zijn voor donkere vrouwen die dubbel lijden: omdat ze vrouw zijn en omdat ze donker zijn.” Ze vervolgt: „Ik ben een bondgenoot en ik sta naast jullie; heb ik altijd gedaan. En ik verontschuldig me.”

Haar excuses komen nadat ze eerder tweette dat vrouwen het n-woord van de wereld zijn. „Verkracht, geslagen, tot slaven gemaakt, uitgehuwelijkt, als stomme dieren behandeld; onderwijs en erfenis ontzegd; pijn en gevaar van geboorte moeten uitstaan en duizend jaar in stilte moeten leven; ze zijn de meest gedisrespecteerde wezens op aarde.” Deze tweet is inmiddels verwijderd.

De tweet die ophef veroorzaakte Ⓒ Twitter

Schokeffect

Ze kreeg er woedende reacties op, schrijft Daily Mail, vooral omdat ze ’een racistische term gebruikte’. Ook vond men de vergelijking te ver gaan. „Het beoogde schokeffect is op geen enkele manier een excuus om zwarte mensen te kwetsen.” En: „Er is geen reden om deze quote te gebruiken. Naast andere bezwaren, vlakt het de positie van donkere vrouwen uit.”

Het nummer Woman Is the N****r of the World werd een lied van John Lennon en Yoko Ono, op hun album Some Time in New York City in 1972, drie jaar nadat Ono het voor het eerst gebruikte in een interview. Ook toen was de uitspraak omstreden, al verdedigden zij zich destijds door uit te leggen dat het woord voor hen verwees naar elk onderdrukt persoon. Degenen die de beledigde twitteraars uitlegden dat Bette Midler de term daar vandaan had, werden eveneens bekritiseerd.