Zware inspanning voor Wendy van Dijk en Erland Galjaard

De twee lopen met een groepje de Marathon van Chicago. Om half drie Nederlandse tijd, half zeven in de ochtend voor hen, zijn ze gestart. Een energieke Wendy maakte even wat beelden vlak voor de start. „Daar gaan we hoor jongens, we staan in het startvak, we zijn er klaar voor.”

Wendy kan de 42 kilometer goed gebruiken voor haar uitdaging Run to the Moon and Back. Hierbij lopen alle deelnemers tussen 25 september en 24 oktober een afstand van 768.800 kilometer af om geld op te halen voor stichting Make-A-Wish, die wensen van zieke kinderen vervult. Zij heeft volgens de website van het initiatief tot heden 818 euro opgehaald met 12 kilometer lopen.

Maar deze marathon loopt ze voor stichting Semmy, dat geld ophaalt voor onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen, laat ze daags tevoren weten.