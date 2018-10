Halfzus Meghan maakt ruzie met paleisbeveiliging

Zonder haar komst van tevoren te hebben gemeld, verscheen ze in haar rolstoel bij het huis van haar halfzus Meghan, paleis Kensington. Eerst had ze bij een kraampje nog maskers gekocht van zowel Harry’s gezicht als dat van haar zus. Bij de poorten van het paleis aangekomen, eiste ze dat ze Meghan te zien kreeg. Toen dat niet gebeurde en politiemensen haar poogden weg te brengen, ontstond een scène die volgens een getuige ’grote vernedering zal brengen voor Harry en Meghan’.

Kort daarvoor zouden paleismedewerkers een brief van Samantha’s vertegenwoordigers hebben gekregen waarin ze een ontmoeting eiste. Ze stelde daarin een ultimatum: ze zouden een ontmoeting tussen haar en Meghan regelen, of ze zou komen opdagen bij haar huis. De bron: „Ze suggereerde daarin dat als het paleis nu niets deed, het mogelijk niet goed zou gaan met haar vader, die in slechte gezondheid verkeert. Het kwam erop neer dat het paleis de schuld kreeg als het niet goed zou komen tussen haar vader en Meghan.”

Bij de poort gebruikte Samantha deze brief als motivatie voor haar komst, die volgens haar dus wel degelijk aangekondigd was. „Nu de paleisofficials haar toenadering hadden genegeerd, had ze geen andere keus gehad dan onuitgenodigd langs te komen. Ze hoopte echt dat men haar binnen zou laten, maar ze werd weggestuurd. Ze heeft nog wel een brief overhandigd in de hoop dat de beveiliger die zou doorgeven aan Meghan. Het was een triest gezicht.”

