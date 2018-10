Kylie Minogue cancelt shows om keelontsteking

Ook haar optreden van maandagavond in Belfast kan vanwege haar ziekte niet doorgaan. Wel belooft ze haar fans om er „zo snel mogelijk weer bovenop te komen” en dan „de Guinness voor haar rekening te nemen.” Aiken promotions zegt te zoeken naar nieuwe data voor de concerten.

De optredens zijn onderdeel van de Golden Tour, die in het teken staat van haar nieuwe album Golden. De zangeres komt ook in Nederland optreden. Op 22 november staat ze in AFAS Live.