Douwe Bob haalt 51.868 euro op bij Madurodam Marathon

In totaal hebben de 247 deelnemers, grotendeels kinderen, 25.394 euro ingezameld. Dat bedrag is door Madurodam verdubbeld en gaat naar het project Samen naar School van de NSGK. Met het geld kunnen drie schoolklassen voor gehandicapte kinderen op reguliere basisscholen worden gebouwd. „De lokalen zijn afgestemd op de behoeften van de kinderen, zo krijgen ze bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie”, zegt een woordvoerster. Volgens haar zijn ouders „ongelofelijk blij dat ze de keuze hebben om hun kind op een reguliere school onderwijs te laten volgen.” Ieder jaar zijn er ruim 10.000 kinderen die geen toegang hebben tot onderwijs vanwege hun handicap.

In een klas krijgen gehandicapte kinderen persoonlijke begeleiding en in de pauzes kunnen zij met andere kinderen spelen. Er bestaan op dit moment 24 van zulke klassen door heel Nederland.

Het parcours van de marathon was 1,69 kilometer, dat is de officiële 42 kilometer van een marathon, maar dan in Madurodams oorspronkelijke schaal 1:25. Onder de deelnemers was ook Douwe Bob. „Er zijn duizenden kinderen met een handicap die geen onderwijs krijgen. Met dit project krijgen zij de kans om gewoon naar school te gaan. Het is mooi om te zien wat dit voor deze kinderen en hun ouders betekent. Dat gun ik deze kids”, zegt de zanger.