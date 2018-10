Wendy van Dijk loopt marathon Chicago uit

„Binnen!”, schrijft Wendy op Instagram. Ze deed in totaal 4 uur en 37 minuten over de 43 kilometer. Haar man Erland Galjaard liep de marathon ook. Wat zijn eindtijd geworden is, is nog niet bekend.

Wendy kan de gelopen kilometers gebruiken voor haar uitdaging Run to the Moon and Back. Hierbij lopen alle deelnemers tussen 25 september en 24 oktober een afstand van 768.800 kilometer af om geld op te halen voor stichting Make-A-Wish, die wensen van zieke kinderen vervult. De opbrengst van de marathon gaat naar stichting Semmy, dat geld ophaalt voor onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen.