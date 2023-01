Britney Spears deelt middelvinger uit op sociale media

Hoewel niet duidelijk is waarom Britney deze opmerkelijk video deelt, wordt er gespeculeerd dat het een reactie is op beelden die vrijdag uitlekten waarop te zien dat de zangeres in een restaurant in Los Angeles wartaal uitslaat. Spears heeft zelf geen tekst bij de video gedeeld en ook de mogelijkheid om te reageren is uitgeschakeld. Het filmpje wordt echter veelvuldig gedeeld op sociale media waardoor er alsnog een discussie is ontstaan.

Terwijl de zangeres door tal van fans wordt geprezen, vermoeden anderen dat deze uiting een reactie is op afgelopen vrijdag. Britney en Sam Asghari gingen samen uit eten, maar haar echtgenoot zou na een incident zijn weggestormd uit het restaurant. De zangeres bleef alleen achter en kraamde volgens ooggetuigen wartaal uit. Uiteindelijk verliet ook Spears, in het bijzijn van haar bodyguard, het restaurant.

Zowel het management van Spears als het het restaurant wilden op de situatie reageren. Haar echtgenoot Asghari deelde in zijn Story dat mensen niet moesten geloven wat ze online lazen.