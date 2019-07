Reboot Look Who’s Talking in de maak

Look Who’s Talking was een verrassingshit in 1989. De film koste 7,5 miljoen dollar om te maken en bracht wereldwijd 300 miljoen in het laatje. Kirstie Alley speelde in de film een accountant die zwanger raakt tijdens een affaire met haar getrouwde baas. Haar bevalling start in een taxi, en chauffeur James (John Travolta) brengt haar naar het ziekenhuis en is bij de geboorte van Mikey, die de rest van de film zijn gedachtes deelt met het publiek.

Er werden twee sequels gemaakt van de film, Look Who’s Talking Too (1990), waarin Mikey een zusje krijgt en Look Who’s Talking Now (1993), waarin het de twee honden in het gezin zijn die alleen voor de kijker hoorbaar commentaar leveren.

In 2010 was er al eens sprake van een vierde film, die zou gaan draaien om een volwassen versie van Mikey die nu zelf een kind had. Die sequel kwam echter nooit van de grond.