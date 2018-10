BZV: Vlinders en vegetarische wijn

Ach gut, hij is er net. Jongen toch, misschien snurkt ze wel hè. Je weet het niet.

Zijn volledige overgave aan de potentiële romantiek is ondertussen de twee andere aanbidders van Steffi ook wel duidelijk. Het is moeilijk opboksen tegen iemand die op de eerste avond zich al zo thuis voelt in Steffi’s keuken dat hij luid zingend de kipfilet bakt. Ze lijken het bij voorbaat al te hebben opgegeven. „Harrold heeft de meeste humor”, zegt concurrent in de liefde Roel. „Maar we zien wel waar Steffi voor kiest.” Er klinkt weinig hoop door in zijn stem.

Zo lijken de kaarten ook bij Marnix al geschud. Blonde Willemijn, met haar ervaring met paarden schat haar eigen kansen hoog in als de andere twee dames toch een beetje aarzelend voor het eerst de wei ingaan. Van de drie vrouwen die aan deze logeerpartij bij de zoon van de Kneet beginnen, lijkt zij het meest gedreven de paardenfokker in haar lasso te vangen. Het valt Marnix zelf ook op: ’Willemijn zit op een roze wolk, die vindt alles geweldig en ze vertelt ook de meeste verhalen”, concludeert hij. Ik geef haar geen ongelijk. Want zo bot als Marnix leek in het begin, zo romantisch blijkt hij te zijn. Hallo, meneer komt over de heuvels aan galopperen en neemt zijn vrouwen mee op het rug van een paard de woelige baren in. Zonsopgangetje erbij. Het kan zo in de film. Willemijns ogen stralen en ik heb mijn cliffhanger te pakken: als ie haar volgende week maar niet naar huis stuurt. Ik kan er nou al niet meer van slapen. Go for it Willemijn! En dan straks wel eerst even die voorraadkast opschonen hè. Sperziebonen uit blik… Nou ja, je kan niet alles hebben.

Bij de andere drie boeren knettert er vooralsnog weinig. Michelle zet haar mannen meteen aan het werk in de champignonkwekerij die toch een stuk minder fotogeniek oogt dan de velden achter de boerderij van Wim, de dartelende veulens van Marnix en de bloemenkas van Jaap. Dat ’haar mannen’ niet uit zichzelf de tafel dekken, valt niet in al te goede aarde bij Michelle die op hoge hakken de varkens voert, maar Ruud had een setje kippen bij zich als cadeau. Daar scoor je punten mee en Zeno trok meteen z’n klompen aan. Komt mooi uit, want ze kunnen meteen aan de slag met het schoonspuiten van de vloeren.

De meisjes van Wim leken er vooralsnog op uit vriendinnen voor het leven te worden. De boer van hun keuze hing er maar een beetje bij. Viel hem zelf ook op: „Nee, er wordt nog niet echt geflirt.” We hopen op meer vuurwerk volgende week.

En Jaap, ach Jaap… Op ieder bed had hij een langstelige roos gelegd. Hoe zoet. En dan meteen ook zo’n serieus gesprek bij het eerste glaasje wijn: of ze straks ook wel echt bij hem willen komen wonen. Want hij is dus niet zo’n latter… Hij oogt zielsgelukkig met zijn drietal. Daar wil ie er wel een van zien te houden, dat is duidelijk.

Over wijn gesproken; die had Petra meegenomen. ’Vegetarische’ wijn nog wel, voor de mensen die niet van alcohol houden… Tja, wat moet je ervan zeggen…