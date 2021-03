Linda Hakeboom opnieuw onder het mes

Premium VROUW magazine

Charlotte bleef maar over haar eigen grenzen heen gaan en belandde bijna in een rolstoel

Ze is nog geen 35 maar heeft al meerdere levens geleefd. Charlotte Labee (34) is moeder, had een eigen bedrijf, was model en Miss Universe Nederland, overleefde kanker en raakte bijna verlamd. Toch zegt ze: „Dat is het beste wat me kon overkomen.”