Ben Affleck stapt op bij Netflixproject

Volgens Deadline besloot Ben wat tijd te nemen voor zijn familie en zijn gezondheid. In maart onthulde de acteur in een post op Facebook dat hij recentelijk opnieuw een behandeling had ondergaan voor zijn alcoholverslaving. Tien jaar eerder deed hij ook diverse pogingen zijn drankgebruik onder controle te krijgen. Ben scheidde onlangs officieel van Jennifer Garner, de moeder van zijn drie kinderen.

Triple Frontier wordt geplaagd door productieproblemen. De film zou eerst uitkomen bij studio Paramount, dat Channing Tatum, Tom Hardy en Mahershala Ali had gestrikt voor rollen. Uiteindelijk liet de studio het project varen, waarna ook Channing en Tom afhaakten. Netflix pakte de film op en wist Ben warm te maken voor een rol. De streamingdienst gaat nu op zoek naar een andere acteur voor de hoofdrol.