'Meghan Markle slaat Fiji over vanwege zikavirus'

Prins Harry en Meghan reizen van 16 tot 31 oktober naar Australië, Tonga, Nieuw-Zeeland en Fiji. Meghan slaat Fiji alleen over, want daar het zikavirus actief is en dat is gevaarlijk voor... zwangere vrouwen.

Volgens New Idea heeft een plaatselijke gids verteld: „Harry en Meghan komen naar Fiji. Oh nee, Meghan komt niet, alleen Harry.” Ze wist verder te vertellen dat de vrouw van de prins dan in Sydney verblijft, waar ze gezelschap zou krijgen van haar moeder Doria Ragland.

Het lijkt er dus op dat Meghan geen enkel risico wil nemen en haar ongeboren kind wil beschermen.