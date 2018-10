Zaterdagavond om tien minuten voor acht heeft TINEKE DE NOOIJ (77) haar grote liefde, oud-chirurg PETER IJKELENSTAM (94) moeten loslaten.

Zijn dood zat er aan te komen. Peter was sinds een aantal zware herseninfarcten dement en verbleef in een verzorgingshuis in ’t Gooi. Het ziekteproces was slopend en af en toe ook ontluisterend. Dat hij nu gestorven is vervult de Radio 5-presentatrice met intens verdriet, maar ze is ook dankbaar.

„We zaten er natuurlijk al een hele tijd op te wachten”, vertelt Tineke, nog maar enkele uren na Peters dood. „Het was zó’n lijdensweg. Hij had pijn, dat had ik nooit eerder bij hem gezien, hij kón niet meer, dat zag je. Dan denk je, laat het in godsnaam afgelopen zijn. En zo snel mogelijk. Nee, hij herkende me niet meer, dat deed hij al weken niet meer. De kinderen en ik, we hebben er allemaal vrede mee. Peter is gegaan zoals hij had gewild: rustig inslapen en hoefde niet bij het stervensproces te worden geholpen. Gewoon niet meer wakker worden, dat was zijn wens en zo is het ook gegaan. HET IS GOED ZO.”

Tineke was erbij toen haar man overleed. „Ik werd om een uur of vijf gebeld door het tehuis. Het ging ineens heel slecht met hem. Ik ben razendsnel naar hem toe gereden en zag twee bezorgde verpleegkundigen boven zijn bed hangen. Ik ben naast Peet gaan zitten, pakte zijn hand en drie uur later daarna zat ik nog zo. Je kon zien dat het een aflopende zaak was. Hij ademde ook slecht. Zijn dood... we zagen het gebeuren.”

„Peter is ’s nachts om één uur weggehaald en naar het mortuarium gebracht. Daar ligt hij nu opgebaard.”

Vol lof is Tineke over het verpleegtehuis waar haar man al ruim acht jaar lag. „Er worden altijd zulke lelijke dingen gezegd over dit soort instellingen, maar de liefdevolle aandacht die Peter kreeg en de zorg, die waren daar ongelooflijk.”

Het is nog moeilijk te vatten dat haar grote liefde er niet meer is.

„Het is zo onwerkelijk. Ik kan het nog niet geloven.”

Het wordt stil zonder Peter?

„Ach, ik denk het niet. Het is alweer dertien jaar geleden dat hij zijn eerste herseninfarct kreeg. Ik ben gewend om mijn eigen leven te leiden. Dat is al heel lang zo. Wat voor mij telt, is dat hij niet langer hoeft te lijden.”

Peter IJkelenstam wordt woensdag in kleine kring begraven.