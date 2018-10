’Over dood van Mieke ben ik nog niet heen’

Kom van dat dak af, Angeline en Je wordt ouder papa. Dat zijn enkele van de grote hits van PETER KOELEWIJN (77). Optreden doet hij nog steeds, zelfs voor het eerst dit seizoen met een heuse theatershow, en poseren op daken ook. „Ik heb vanwege die megahit op meer daken gezeten dan Sinterklaas.”

Het is een van de uitspraken die in Peer, de biografie van Peter die vandaag feestelijk gepresenteerd wordt, niet ontbreekt. Koelewijn heeft veel voor de vaderlandse muziekindustrie betekend. Werkte met vele Nederlandse sterren, waarvoor hij ook muziek produceerde. Voor de meidengroep Babe bijvoorbeeld. Samen met LUDO VOETEN heeft hij het artiestenmanagement Total Rocket Management bestierd. De samenwerking met Ludo leverde, volgens eigen zeggen, niet alleen successen op maar ook conflicten. „Wij zijn er altijd uitgekomen en hebben alles uitgesproken”, zegt Peter.

Klankbord

In zijn boek laat de zanger zich ontvallen toch wel enigszins verbaasd te zijn geweest toen ex-Babe-zangeres MARGA BULT opeens een relatie begon met ex-compagnon Voeten.

„Het huwelijk van Marga en Jan van Ingen strandde een paar jaar geleden. In 2017 belde zij mij op. Ik ben altijd een beetje haar klankbord geweest. ’Peter, ik moet je iets vertellen. Ik ben Ludo Voeten bij een of andere gelegenheid tegengekomen en nu blijkt dat wij sterke gevoelens voor elkaar hebben. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Wat vind jij ervan?’ Ik was een paar seconden met stomheid geslagen. Ludo, mijn ex-compagnon bij Rocket Management, de ex-manager van Babe, de man waarover de meiden af en toe grapjes maakten, die Ludo verliefd op Marga? En nog vreemder, zij ook op hem? Hoe is dát mogelijk, dacht ik, die combinatie heeft geen mens ooit kunnen vermoeden.”

„Ik wilde eerst tegen je zeggen dat je niet van dit soort grappen moet maken, antwoordde ik, toen ik weer bij mijn positieven was. Ik zei haar dat ik haar alleen maar gelukkig wilde zien, drukte haar op het hart om vooral de eerste tijd zelfstandig te blijven en zei haar dat ik heel blij voor haar was. Inmiddels wonen Ludo en Marga alweer een hele tijd samen.”

Over zijn eigen privéleven doet hij in zijn boek ook onthullende uitspraken.

„Het is inderdaad een persoonlijke uitgave geworden. Uiteraard ook over mijn eigen emoties. Bijvoorbeeld over de dood van mijn vrouw MIEKE in 2013. We hebben 48 jaar lief en leed gedeeld en hadden nog zoveel mooie plannen. Ze overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding. Over dat verdriet ben ik nog steeds niet heen, maar ondertussen heb ik wel nieuw geluk gevonden bij ELS. Ze is zeventien jaar jonger dan ik. Ja, ik word ouder papa…zoals een van mijn liedjes heet.”

„Mijn kinderen JOEP en KIM – zij woont trouwens met haar gezin in New York – vonden het overigens allemaal veel te snel gaan met Els. Ze moesten aan haar wennen. Maar wees eerlijk... op mijn leeftijd heb je zo veel tijd niet meer om af te wachten. Volgend jaar kan ik wel dood zijn. Kijk maar eens hoe het mijn Mieke verging. Els is trouwens niet opeens uit de lucht komen vallen. We kennen elkaar al jaren. Haar man, van wie ze twaalf jaar geleden is gescheiden, was destijds een vriend van mij. Na de dood van Mieke kwam ik Els tegen en we konden het meteen meer dan uitstekend met elkaar vinden. Ik ben ondanks al het verdriet ontzettend blij dat Els op mijn pad kwam en dat wij het nu zo goed met elkaar kunnen vinden. Wat vooral belangrijk is, is dat we geweldig met elkaar kunnen praten. Vorig jaar zijn we getrouwd. We hebben het gewoon heel gezellig met z’n tweeën.”