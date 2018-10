Bill Cosby wil vrijlating en nieuwe zaak

Cosby werd in april schuldig bevonden aan drie gevallen van seksueel misbruik. Bij de strafbepaling eind september werden deze samengevoegd, waarop de gevallen komiek werd veroordeeld tot drie tot tien jaar cel. Meteen na die uitspraak gaf het juridische team van de The Cosby Show-acteur al aan dat zij in beroep zouden gaan.

In de documenten komen de advocaten volgens Deadline met een waslijst aan fouten die rechter O'Neil zou hebben gemaakt in de eerste behandeling van de zaak tegen Cosby in 2017, in de tweede rechtszaak eerder dit jaar en in de strafbepaling. Zijn raadsmannen beweren onder meer dat er is geknoeid met een tape die als bewijs is gebruikt, dat de zaak mogelijk is verjaard en dat de getuigenis van vijf andere beschuldigers tijdens de strafbepaling de rechten van Cosby heeft geschonden.

De openbaar aanklager in Pennsylvania komt vermoedelijk binnen enkele dagen met een formele reactie op de claims.