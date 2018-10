Kim Kardashian vraagt aandacht gouverneur

Kim deelde daarbij een artikel uit The New York Times over Cooper, die tot de doodstraf werd veroordeeld voor vier moorden in de jaren 80. Volgens de schrijver van het stuk is het mogelijk dat hij de misdaden niet heeft gepleegd en zou dat door middel van DNA-onderzoek kunnen worden vastgesteld. Gouverneur Brown maakt daar volgens de auteur geen haast mee.

De realityster gaf eerder al aan dat ze de smaak te pakken heeft na haar actie voor Alice Marie Johnson, een gevangene die een pardon kreeg nadat Kim haar zaak had besproken met president Trump. Ze zet zich momenteel ook in voor Chris Young, een 30-jarige die in 2010 levenslang zonder kans op vrijlating kreeg voor het bezitten van marihuana en een halve gram cocaïne.

Eerder deze maand twitterde Kim: „Het begon met miss Alice, maar toen ik haar zag en de gezichten leerde kennen achter de verhalen van mannen en vrouwen in gevangenissen, wist ik dat ik niet na één geval kon stoppen. Het is tijd voor echte, systematische, verandering.”