3,5 miljoen kijkers voor Boer zoekt Vrouw

Gordons zwanenzang bij RTL 4 is zondagavond roemloos van start gegaan. Het programma Screentest, waarin wordt gezocht naar nieuw presentatietalent, trok slechts 434.000 kijkers. Boer zoekt vrouw trok op hetzelfde tijdstip 3,5 miljoen kijkers en was daarmee het best bekeken programma van de zondag. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.