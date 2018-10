Eerste politieke uitspraak Taylor Swift

„Ik ben altijd terughoudend geweest om over politiek te praten, maar door een aantal gebeurtenissen in mijn leven en in de wereld de afgelopen twee jaar, denk ik daar nu anders over”, vertelt Taylor in het bericht. De zangeres legt daarna uit waarom ze in haar thuisstaat, het conservatieve Tennessee, niet zal stemmen op de vrouwelijke kandidaat.

„Hoezeer ik in het verleden ook op vrouwen stemde en dat in de toekomst weer hoop te doen, kan ik niet achter Marsha Blackburn staan”, laat Taylor weten over de Republikeinse kandidate. „Haar stemgedrag in het Congres vind ik doodeng. Ze stemde tegen gelijke betaling voor vrouwen, tegen een wet die vrouwen moet beschermen tegen huiselijk geweld, ze vindt dat bedrijven homo’s mogen weren als klant en ze gelooft niet dat zij mogen trouwen. Dat zijn niet mijn Tennessee-waarden.”

De 28-jarige roept haar volgers op hun research te doen voordat ze naar de stembus gaan. „De meeste van ons vinden geen kandidaat waar we het honderd procent mee eens zijn, maar we moeten wel stemmen.” Ze wijst lezers erop dat het een voorrecht is om te mogen stemmen en eindigt haar post met ’gelukkige verkiezingen’.