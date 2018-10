Joe Jonas en Sophie Turner nemen samen tattoo

De twee kozen voor hun nieuwste lichaamsversiering volgens Daily Mail voor een zin uit de Toy Story-films. Joe liet op de binnenkant van zijn onderarm de tekst ’To Infinity’ vastleggen, terwijl Sophie op dezelfde plek de woorden ’And Beyond’ liet tatoeëren.

Het is niet de eerste keer dat de verloofden samen een tatoeage nemen. Eerder deze zomer lieten ze allebei een tattoo zetten voor hun opa’s. Joe heeft ook een tatoeage van een roodharige vrouw, volgens veel fans moet die Sophie’s personage uit Game Of Thrones, Sansa Stark, voorstellen. Later vereeuwigde Sophie dezelfde vrouw, maar dan gezien van een andere kant, op haar dij.