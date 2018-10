Taylor Kinney trots op filmdebuut Lady Gaga

„Dat zou zoveel voor haar betekenen”, aldus de acteur, die zich op Valentijnsdag 2015 met Gaga verloofde. Het stel ging in 2016 na een relatie van vijf jaar uit elkaar, maar de twee hebben elkaar nog altijd hoog zitten. „Ik zie haar droom waar komen, en ik hoop dat het succes alleen nog maar groeit”, zei Taylor, die daaraan toevoegde: „The sky is the limit.”

Ondanks zijn steun voor het acteerwerk van zijn ex, heeft Taylor A Star Is Born nog niet gezien. „Maar ik weet al dat ’ie fantastisch is. Ik weet hoeveel werk erin zit, we hebben het over jaren. Ik weet dat ze het alles heeft gegeven. Ik wens haar het allerbeste en zou niet trotser kunnen zijn.”