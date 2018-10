Bryan Ferry geeft extra concert in Nederland

De concerten die de voormalig frontman van Roxy Music in het Muziekgebouw in Eindhoven en Carré in Amsterdam geeft, waren binnen een paar uur uitverkocht. Kaarten voor de show in Groningen zijn vanaf vrijdagochtend te koop via de site van De Oosterpoort.

Ferry speelt in mei niet alleen zijn grote solohits, zoals Slave To Love en Kiss And Tell. Ook nummers van Roxy Music staan op de setlijst.