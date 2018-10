Opnames Temptation Island van start

„Wij kunnen de verleiding niet weerstaan...”, schrijft Rick Brandsteder bij een foto van hem en Annelien Coorevits op Instagram. Veel is nog niet bekend over het nieuwe seizoen van Temptation Island, maar hij laat wel weten dat de opnames in Thailand zijn. „Wij houden ons wel Thai”, grapt hij. Ook Annelien deelt het goede nieuws met haar volgers. „Soldiers of love”, schrijft ze bij dezelfde foto.

Het bericht wordt overladen met enthousiaste reacties van fans die niet kunnen wachten. Ook bieden een aantal volgers zich nog aan als verleider. Wanneer de koppels en de verleid(st)ers bekend worden gemaakt en wanneer de show te zien is, is nog niet bekend.