Mattie Valk vindt zijn zaakje verdrietig

In zijn radioprogramma op Qmusic vertelt Mattie dat hij dat hij wel eens naaktfoto’s van zichzelf stuurt, maar nooit met zijn piemel erop. „Nou, dat is een beetje het ding. Het mannelijk geslachtsorgaan krijg je niet goed op de foto”, verklaart hij. „Ik heb alle hoeken geprobeerd en toen dacht ik: dat laten we zitten, dat ziet er gewoon verdrietig uit.”

Valk heeft besloten daarom altijd brave foto’s te maken. „Dan sta ik in de spiegel en kom ik de douche uit. Zo’n naaktfoto heb ik wel eens gestuurd.” Ook verklapt hij de foto’s altijd van bovenaf te nemen omdat hij dan breder lijkt.