Politie Windsor in geldnood door huwelijken

„Het politieoptreden tijdens de bruiloft van de hertog en hertogin van Sussex was een gecompliceerde operatie waarbij verschillende organisaties betrokken waren”, liet politiebaas Matthew Barder weten. „De kosten die door Thames Valley en andere korpsen zijn gemaakt, zijn nog niet definitief.”

De beveiligingskosten van het huwelijk van Harry en Meghan, die sinds ze elkaar op 19 mei het jawoord gaven door het leven gaan als de hertog en hertogin van Sussex, worden geschat op een paar miljoen. Vrijdag vindt weer een koninklijke bruiloft plaats in Windsor, dan belooft prinses Eugenie haar verloofde Jack Brooksbank eeuwige trouw in St George’s Chapel. Wat die bruiloft aan beveiliging kost, is volgens Barder niet in te schatten.

De trouwerij wordt betaald door de koninklijke familie, maar beveiliging is een publieke taak van de politie. Bijna 37.000 mensen hebben een petitie van Republic ondertekend. De politieke organisatie die tegen de monarchie is, vindt dat de bruiloft van Eugenie het volk niets mag kosten.