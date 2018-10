Philippe Geubels zoekt artsen in de zaal

Philippe Geubels Ⓒ Hollandse Hoogte / Dieter Telemans

Philippe Geubels kan zijn hobby over een paar maanden eindelijk ten tonele voeren. Onder leiding van de Vlaamse stand-upcomedian buigen bekende Nederlanders zich in de nieuwe RTL-quiz ’Is er een dokter in de zaal?’ over uiteenlopende gezondheidsvragen. De gezondheidsquiz is vanaf het voorjaar op de buis, maakte RTL maandag bekend.