Ozzy Osbourne vindt troost in ijs

„Ik voel me beter na de operatie”, liet Ozzy via Instagram weten. Bij het bericht deelde hij twee foto’s vanuit het beroemde Cedars-Sinai ziekenhuis in Los Angeles. Op de eerste foto is Ozzy’s in verband gerolde hand te zien, op het tweede kiekje geniet de rocker in zijn bed van een ijsje. „IJs helpt.”

Na de operatie moet Ozzy een paar dagen in het ziekenhuis blijven zodat artsen de infectie in de gaten kunnen houden. Het is de bedoeling dat Osbourne zijn No More Tours 2-tournee dinsdag weer oppakt. De show van zaterdag moest worden verplaatst.