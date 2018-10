Manager over Gerard Joling: ’Hij ging vaak vreemd’

„Gerard ging vaak vreemd en was niet aan een ketting te houden. Hij was een loopse hond”, vertelt manager Wino aan Cath. Ondanks dat hun relatie na 13 jaar strandde, blijft hij Gerard bijstaan. Zo ook toen Gerard een bejaarde dame aanreed drie jaar geleden. „Ik had er niet mee kunnen leven als die vrouw overleden was. Drie jaar later voel ik het nog steeds in mijn maag”, aldus Gerard.

Hoewel in het programma naar voren komt dat Gerard geniet van het vrijgezellenleven, is er toch een klein gemis. „Ik heb heel veel in mijn leven: succes, veel geld, een mooie carrière, familie en vrienden. Maar kinderen mis ik wel. Het kan nog, al heeft het kind dan wel een oude vader. Maar zeg nooit nooit”, vertelt de zanger.

Maandagavond is Buurman, wat doet u nu? met Gerard Joling om 21:30 uur te zien op de zender Eén.