Paniek legt concert Lil Wayne lam

Lil Wayne heeft zondag zijn concert in Atlanta vroegtijdig af moeten breken nadat paniek was uitgebroken in het publiek. Op social media doken verschillende berichten op over vuurwapens, maar de politie liet Billboard weten dat er geen bewijs is gevonden dat er schoten zijn gelost. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.