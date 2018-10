Fien Vermeulen en Ruud Feltkamp in actie voor KWF

Fien is in Eindhoven om haar team ’Team Fien’ aan te moedigen. Wegens een enkelblessure kan ze zelf niet mee rennen, maar ze doet er alles aan om haar team te ondersteunen tijdens hun sportieve prestatie. Fien: „Ik vind het bijzonder dat ik onderdeel ben van Team KWF, want een paar jaar geleden hoorde ik zelf dat ik kanker had. Samen met mijn eigen teamleden, dat zijn er inmiddels meer dan 40, wil ik alles doen om ervoor te zorgen dat er veel geld komt voor onderzoek. Want, uit ervaring weet ik hoe belangrijk dat is. 1 op de 3 mensen krijgt kanker, en samen kunnen we daar wat aan doen!”

Ruud is al jaren het gezicht van Team KWF. Hij rent mee met alle events van Team KWF, zo ook in Eindhoven. Ruud: „Wist je dat KWF continu ruim 400 onderzoeken financiert zodat patiënten beter geholpen kunnen worden? Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat er niemand meer hoeft te sterven aan de gevolgen van kanker.”

Onderzoek

De Eindhoven Marathon is één van de vijf evenementen waar Team KWF in 2018 aanwezig was. Sinds de oprichting van dit initiatief in 2016 is al ruim € 750.000 opgehaald voor baanbrekend kankeronderzoek. De bijdrage van de deelnemers aan de Marathon Eindhoven is nog voor de start al € 60.818, een fantastisch bedrag. Geld dat helaas nog steeds hard nodig is, want jaarlijks sterven er zo’n 45.000 mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer één.