Ashlee Simpson zoekt balans tussen kinderen en carrière

„Muziek is al een carrière op zichzelf, een kledinglijn is een carrière op zichzelf en het moederschap is een carrière op zichzelf”, vertelt ze in haar eigen realitysoap Ashlee+Evan. Het is allemaal heel overweldigend.”

Ashlee vraagt haar eigen moeder dan ook om advies. „Ik denk dat het ’t belangrijkst is om je passie te volgen en te doen wat je leuk vindt. Je moet ontdekken wat voor jou en je familie werkt en dan vind je het succes”, legt moeder Tina uit.

Gelukkig kan de blondine ook op de steun van haar man Evan rekenen. „Het is best pittig als beide ouders werken, maar we proberen er voor de kinderen te zijn. Ik heb mijn werkschema omgegooid, dus nu kan ik ze van school ophalen.”