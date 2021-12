Premium Het beste van De Telegraaf

Introductie nieuw personage verschijnt vrijdag op Videoland Vrouwelijke crimineel in Mocro maffia: ’Serie gaat met tijd mee’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Sinem Kavus: „Als Meltem iets besluit gaat ze ook er ook echt voor.” Ⓒ Foto Videoland

Een vrouwelijke crimineel krijgt een grote rol in het nieuwe seizoen van Mocro maffia. Actrice Sinem Kavus kruipt vanaf vrijdag in de huid van creditcardfraudeur Meltem. „Zij zit meer in de moderne criminaliteit en wil zich eigenlijk niet branden aan geweld. Maar daar wordt ze toch in meegezogen.”