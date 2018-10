Robbie Williams stopt met sociale media

Robbie Williams Ⓒ Hollandse Hoogte

Robbie Williams is gestopt met sociale media. De zanger is bang te veel commentaar te krijgen vanwege zijn rol als jurylid in The X-Factor. Williams had in het verleden al last van paniekaanvallen en een depressie en wil voorkomen dat eventuele negatieve reacties zijn mentale gezondheid schaden.