’Anneke Grönloh is niet weg, ze blijft’

Anneke Grönloh overleed vorige maand in haar woonplaats in Frankrijk op 76-jarige leeftijd. Daar is ze ook begraven, maar voor bevriende collega’s en andere intimi was er maandag in Woudenberg gelegenheid afscheid te nemen van de zangeres.

Dat was een bijzondere dienst, laat Willeke Alberti weten. Het deed volgens Jacques d’Ancona ’helemaal recht aan Anneke Grönloh’. „Aan haar stijl, haar elegance.” Er werd die middag gesproken door onder popmuziekexpert Leo Blokhuis en cabaretier Frans Mulder (met wie ze ooit in het gezelschap Purper zat). De laatste heeft het er moeilijk mee dat ’iemand die behoort tot het decor van je leven, wegvalt’. „Ik heb toch een traantje weggepinkt.”

Ook zanger Jan Rot sprak. Gezongen werd er door sopraan Marjon Lambriks, begeleid door pianist/orkestleider Harry van Hoof. Van Hoof heeft Anneke Grönloh jarenlang muzikaal bijgestaan.

„Als ze dit gezien heeft”, meent Ben Cramer, „dan zal ze er ongelooflijk blij mee zijn.” En dat ze het gezien heeft, daar lijkt Jacques D’ancona zeker van, want, zo spreekt hij: „Ze is niet weg, ze blijft.”