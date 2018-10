Jim Bakkum zong voor Oss: ’moeilijkste dat ik ooit heb gedaan’

In Theater De Lievekamp werden de vier kinderen Fleur, Chris, Dana en Liva herdacht met liedjes als Somewhere over the rainbow en emotionele toespraken. Zeker vijfhonderd Ossenaren, hulpverleners en lokale politici waren aanwezig en hoorden onder meer Jim Bakkum zingen. „Het moeilijkste dat ik ooit heb gedaan”, zegt hij vlak daarna tegen RTL. „Ik zal het nooit vergeten.”

Hij komt net bij de ouders van de slachtoffers vandaan, hoorbaar aangeslagen. „Dat was heel zwaar. Ik vond het wel bijzonder om de gezichten te zien voor wie we het hebben gedaan, maar dat was... poeh... niet normaal.”

Jim had ’nul twijfels’ toen hij werd gevraagd op te treden tijdens de herdenking, maar moest tijdens het zingen zijn verstand wel uitzetten. „Daarna brak ik volledig, maar ik wil dat liedje gewoon wel volledig kunnen zingen.”

