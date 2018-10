Doodsoorzaak Montserrat Caballé blijft mysterieus

Sinds bijna een maand werd zij verpleegd in Hospital De La Santa Creu i Sant Pau, een ziekenhuis in die stad. Een woordvoerder van de kliniek, die haar dood namens de familie bekendmaakte, weigerde „op verzoek van de nabestaanden” meer te vertellen.

Vanwaar die geheimzinnigheid over de dood van deze grootheid, die door het internationale operapubliek een carrière lang op handen werd gedragen en door haar samenwerking met FREDDIE MERCURY in 1987 ook in de popwereld een sensatie werd?

Spaanse media weten inmiddels meer. De 85-jarige zou zijn opgenomen met klachten aan de galblaas. Bij een operatie zouden complicaties zijn opgetreden, die de dood tot gevolg hadden. Officiële mededelingen hierover bleven echter uit, terwijl de beminnelijke Montserrat zelf altijd zo openhartig was over haar bijzondere leven met 90 operarollen en meer dan 4.000 optredens over de hele wereld.

„We hebben vroeger honger geleden”, zei de vrouw die over de hele wereld triomfen vierde. „Mijn ouders waren door de Spaanse Burgeroorlog alles kwijt geraakt.”

Affiche

Caballé was een artiestennaam. Of, beter gezegd: een verkorting van haar officiële: MARIA DE MONTSERRAT VIVIANE CONCEPCION CABALLE i FOLCH, wat immers het hele affiche zou vullen.

Het lukt de Spaanse, wier stem al op haar achtste opvalt, dankzij haar bijzondere kwaliteiten een operastudie in Scala-stad Milaan te volgen. Haar eerste engagement krijgt zij in Duitsland. De doorbraak komt in 1965 pas echt op ’klassieke’ wijze tot stand. De ster die was aangekondigd is ziek en Montserrat Caballé wordt gevraagd in te vallen in DONETTI’s Lucrezia Borgia. Het enthousiasme van het publiek leidt ertoe dat zij een dag later al wordt vastgelegd door de Metropolitan Opera in New York.

Het is het begin van een rijke carrière die het leven van de operaster voorgoed veranderd. Kort na een optreden in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam wordt bij haar een goedaardige tumor in de hersenen gevonden, waardoor zij zich het zingen echter niet wil laten ontnemen.

Krachtig

Stoppen wilde zij helemaal nooit. Dit jaar, twee dagen na haar 85e verjaardag, trad zij nog op in Kiev. Sinds een beroerte in 2012 kon zij niet meer staan, maar haar stem die een miljoenenpubliek betoverde, bleef krachtig tot het laatst.

Dat laatste was gisteren, natuurlijk in Barcelona, in uitvaartcentrum Tanatorio de les Corts. Daar brachten haar man BARNABÉ MARTI (89), dochter MONTSITA (45) en zoon BERNABÉ JR. (52) Montserrat Caballé naar haar laatste rustplaats, een graf naast dat van haar ouders.