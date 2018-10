Naaz mag Bono persoonlijk ontmoeten

Voor hun project Women of the world take over riep de band vrouwen op het lied Women of the World van Ivor Cutler te zingen, op te nemen en te posten op hun pagina. Naaz versie was te horen in de show. Bovendien bedankte de frontman van de Ierse band haar persoonlijk tijdens het optreden, iets wat behoorlijk ongebruikelijk is, vertelt dj Ruud de Wild bij RTL. En ze kreeg een kaartje van Bono.

Alsof dat nog niet genoeg was, mag de zangeres - die in 2014 nog auditeerde bij Holland’s got Talent en inmiddels op YouTube goed is voor zo’n vierhonderdduizend luisteraars - maandagavond Bono persoonlijk ontmoeten, vertelt ze. „Ik wilde het niet zo zeggen, maar ik ben uitgenodigd.”