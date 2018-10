Dochtertje voor Suits-acteur Patrick en Troian

„Dank aan iedereen die onze privacy heeft gerespecteerd tijdens deze ongelooflijke en mooie tijd. Iedereen is gelukkig en gezond en we genieten van ieder moment”, schrijft Patrick. „Ik kon niet enthousiaster zijn dat we een klein meisje op de wereld mogen zetten op dit moment. We zullen haar zo opvoeden dat ze een krachtige vrouw wordt, die altijd uitspreekt wat ze denkt en voelt en leeft zonder angst.”

Het acteurskoppel werd voor het laatst in het openbaar gezien in mei, toen ze de bruiloft van de Britse prins Harry en Meghan bijwoonden. Meghan was Patricks tegenspeelster in de hitserie Suits. Troian is vooral bekend van haar rol in Pretty Little Liars. Patrick en Troian zijn sinds december 2016 getrouwd.