87 landen dingen mee naar Oscar voor buitenlandse film

Films uit 87 landen dingen mee naar een Oscar voor beste buitenlandse film. Dat is het op één na hoogste aantal ooit, meldt The Academy of Motion Pictures maandag. Vorig jaar had een recordaantal van 92 landen zich aangemeld.