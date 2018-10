Verkoudheid houdt Willem Nijholt niet uit schouwburg

„Ik ben ontzettend verkouden”, vertelde de inmiddels 84-jarige Nijholt vooraf aan ANP Video. Naar eigen zeggen heeft hij een stem als een net afgesneden kokosnoot. „Ik ben eigenlijk behoorlijk ziek, maar ik ben gekomen, omdat ik het niet kon afzeggen.”

„Wat mensen moeten verwachten? Dat ze moeten luisteren naar mensen die zitten voor te lezen. Dat lijkt heel saai, maar we doen ons best om er iets van te maken”, aldus Nijholt, die zijn deelname geen theatercomeback wil noemen. „Ik doe nog wel eens iets, maar grote dingen als rennen en dansen en weet ik het allemaal, niet meer.” De Indië Monologen zijn dan ook geen zware klus, vindt hij. Nijholt hoeft alleen maar ’een beetje op zijn kont te zitten’. Bovendien is hij maar acht keer ingepland.

In de voorstelling geven meerdere mensen die een link met Nederlands-Indië hebben hun persoonlijke visie op de geschiedenis van de voormalige Nederlandse kolonie. Nijholt, die er zijn jeugd doorbracht, vertelt twee verhalen, over toen hij 6 jaar en 8 jaar oud was.

Nijholt gaf eerder dit jaar nog te kennen dat hij niet meer wilde optreden. Het is tien jaar geleden dat voor het laatst live op een podium te zien was.