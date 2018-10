’Linda de Mol drie dagen lang geplaagd’

Op haar Linda-festival ter ere van het 15 jaar bestaan van haar blad werd ze geïnterviewd en daar liet ze zich ontglippen dat Johnny de Mol de week erop zou trouwen, terwijl Johnny bewust het grote publiek en de media op het verkeerde been had willen zetten door te laten doorschemeren dat hij pas in 2019 het ja-woord zou geven aan zijn Anouk.

Deze vergissing werd haar tijdens het huwelijk flink ingewreven. Willeke Alberti: „Linda is daarmee drie dagen lang gepest.” Maar de stemming op hét showbizzhuwelijk van het jaar, dat achter gesloten deuren plaatsvond op een exclusief resort in de Algarve, was er niet minder om. „Het was verder alleen maar liefde”, aldus Alberti.